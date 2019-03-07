Hasan Şaş'a hakaret eden kişiye para cezası!

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Murat K. ile müşteki Hasan Şaş katılmazken, Şaş’ın avukatı salonda hazır bulundu.

Dosyaya giren evrakları okuyan hakim, Sivas’ta oturan sanığın ifadesinin alındığını ve sanığın ifadesinde dava konusu tweeti attığını kabul ettiğini söyledi. Duruşmada söz alan Şaş’ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini, sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Davayı karar bağlayan mahkeme, sanık Murat K'yı hakaret suçundan bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın cezası ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Aralık 2018’de Sivasspor- Galatasaray arasında oynanan karşılaşma sonrasında, Sivasspor taraftarı sanık Murat K'nın, taraftara su şişesi fırlattığı gerekçesiyle sosyal medya hesabından Şaş'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirtiliyor.

Hakaret suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle uzlaştırmacı tarafından taraflarla görüşüldüğü ancak uzlaşmanın sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Murat K.’nın”Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

