SPOR

Hasan Şaş'a hakaret eden kişiye para cezası!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Hasan Şaş'a hakaret eden kişiye para cezası!

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Murat K. ile müşteki Hasan Şaş katılmazken, Şaş’ın avukatı salonda hazır bulundu.

Dosyaya giren evrakları okuyan hakim, Sivas’ta oturan sanığın ifadesinin alındığını ve sanığın ifadesinde dava konusu tweeti attığını kabul ettiğini söyledi. Duruşmada söz alan Şaş’ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini, sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Davayı karar bağlayan mahkeme, sanık Murat K'yı hakaret suçundan bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın cezası ertelendi.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Aralık 2018’de Sivasspor- Galatasaray arasında oynanan karşılaşma sonrasında, Sivasspor taraftarı sanık Murat K'nın, taraftara su şişesi fırlattığı gerekçesiyle sosyal medya hesabından Şaş'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirtiliyor.

Hakaret suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle uzlaştırmacı tarafından taraflarla görüşüldüğü ancak uzlaşmanın sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Murat K.’nın”Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Feghouli'den Mitroglou sözleriFeghouli'den Mitroglou sözleri
'Şampiyon henüz belli değil''Şampiyon henüz belli değil'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasan şaş Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

Hagi'nin menajerinden bomba itiraf!

Hagi'nin menajerinden bomba itiraf!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Şaş'a hakaret eden kişiye para cezası!

Hasan Şaş'a hakaret etmişti!

Feghouli: Mitroglou Galatasaray'da olmaktan çok mutlu

Feghouli'den Mitroglou sözleri

Ergün Penbe: Şampiyon henüz belli değil

'Şampiyon henüz belli değil'

Mbaye Diagne: Eskisinden daha güçlü döneceğim

Diagne'den eleştirilere yanıt!

Pınar Argun, Galatasaray Kulübü İletişim Koordinatörü oldu

G.Saray yeni görevini resmen açıkladı!

Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!

Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.