SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda bir kişiyle tartıştı

Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda bir kişiyle tartıştı

18.03.2021 11:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, uçakla geldiği memleketi Adana'da havalimanından çıkarken bir kişiyle tartıştı. Eski milli oyuncu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile bindirildi.

Olay, 16 Mart Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gelen Hasan Şaş'ın iddiaya göre havalimanı çıkışında telefonu çaldı.

1

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alan Şaş, duygusal anlar yaşadı. Aldığı haberle büyük üzüntü duyan Hasan Şaş, terminalin gelen yolcu çıkış kapısında taksilerin bulunduğu bölgede karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Adı öğrenilemeyen kişiyle Hasan Şaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.

2

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Bu sırada çevredekiler araya girerek Şaş'ı sakinleştirmeye çalıştı. Yoğun çaba sonucu tartışma sona erdirilirken Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile götürüldü.

3

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Diğer taraftan Hasan Şaş, Türk futbolunun efsanesi Erhan Önal ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün (salı) Adana'ya geldim uçaktan indiğimizde acı haberi aldım. İki Galatasaraylı arkadaşımla sohbet ediyordum, çok üzüntülüydüm, Erhan abi ölmüş dedim, 'O kim?' dediler. Uzun lafın kısası, futbolcu iki defa ölür; birincisi futbolu bıraktığında, ikincisi öldüğünde. En azından seni unutmayan bir kardeşin var. Mekanın cennet olsun, ben seni unutmayacağım."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
İşte Boupendza ve Samatta gerçeğiİşte Boupendza ve Samatta gerçeği
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

Salihli'deki korkunç olayda yeni gelişme

Salihli'deki korkunç olayda yeni gelişme

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper''

''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper''

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Ofsayt kuralı tarih oluyor! İşte yeni kural...

Ofsayt kuralı tarih oluyor! İşte yeni kural...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türk hakemden şike itirafı!

Türk hakemden şike itirafı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Diğer Haberler

Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda bir kişiyle tartıştı

Hasan Şaş havalimanında bir kişiyle tartıştı

Boupendza zirveye çıktı, Samatta düşüşe geçti

İşte Boupendza ve Samatta gerçeği

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Derbinin hakemi belli oldu

Derbiye doğru...

Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler

Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı

Fernando Muslera kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fernando Muslera kaç yaşında?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.