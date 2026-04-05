SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Hasan Şaş, Galatasaray'a acımadı! "Böyle oynarlarsa şampiyonluğu kaybederler"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Müsabakanın ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, Galatasaray'ın bu performansını devam ettirdiği sürece şampiyonluğu kaybedeceğini söyledi.

Hasan Şaş, Galatasaray'a acımadı! "Böyle oynarlarsa şampiyonluğu kaybederler"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla sarı-kırmızılılarla puan farkını 1'e indirdi. Maçın ardından konuşan Hasan Şaş, Galatasaray'ın performansını eleştirerek sert ifadeler kullandı.

"BÖYLE DEVAM EDERLERSE ŞAMPİYONLUĞU KAYBEDERLER"

Hasan Şaş, Galatasaray a acımadı! "Böyle oynarlarsa şampiyonluğu kaybederler" 1

Hasan Şaş, "Önce açıklama yapan bir başkan; sizin şampiyon olmamanız için şu Türkiye’de şu an %60'lık bir oran var. Çünkü üç yıldır şampiyon oluyorsunuz. Siz Trabzonspor deplasmanını biliyorsunuz, Trabzonspor seyircisini biliyorsunuz. Ona göre hazırlanacaksınız! Yok böyle bir şey. Benim Göztepe maçından da umudum yok. Galatasaray böyle devam ederse şampiyonluğu da kaybeder" dedi.

"BU İŞLERİ BIRAKIN! ŞAMPİYONLUK GİDER"

Hasan Şaş, Galatasaray a acımadı! "Böyle oynarlarsa şampiyonluğu kaybederler" 2

Takımı eleştiren Hasan Şaş, "Galatasaray konsantre olamamış. Şu lansmanları, bu toplantıları, sponsorları falan bir bırakalım! Orası Oscar ödüllerinin verildiği yer değil. Herkes şık giyinmiş, bu işleri bırakın şampiyonluk gider. Takıma konsantre olun! Bu lansmanları, futbolcuları oralara toplamaları, burası mankenlik yeri değil! Burası futbol yeri. Futbol, profesyonel gibi görünen, amatör ruhla oynanan bir oyundur" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
Hasan Şaş galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 18 yorum
F.B Şampiyon olur işallah
doğru söylüyor icardiyle 10 kişi oynarsan kaybedersin
tüm ülke federasyon ilk beşteki tüm takımlar ligdeki tüm takımlar hepsi birleşmişler Okan buruk bey de yanlarında Icardi‘de yanlarında Galatasaray şampiyon olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Bütün bunlara rağmen bu takım şampiyon olursa Allah’ın bir takdiridir!
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.