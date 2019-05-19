Hasan Şaş: İlk defa kavgada ben yoktum

Hikayesi olan bir şampiyonluk kazandıklarını söyleyen Hasan Şaş, "9. şampiyonluğumu kazandım. 5 futbolcu, 4 antrenör olarak şampiyonluk kazandım. Çok zorlu bir takıma karşı oynadık. Başakşehir, iyi futbol oynayan ve düzeni olan bir takım. 1-0 geriye düşmek, bu stresi yüksek maçlarda çok zor. Oradan geriye dönebilmek çok zor. Pas oyununu kesmeye ve pozisyona girmeye çalışıyorsunuz. Bu hiç kolay değil. İkinci yarıda oyuncular kendi kimliklerine büründüler. İlk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarı çok iyi oynadık. Şampiyonluğu da aldık. Çok badireler atlattık. Biliyorsunuz, tek tek saymaya gerek yok. Altı ay santraforsuz oynadık. Yaklaşık 55 maça yakın ceza yedik. Futbolcularımız sakatlandı. Cezalı oyuncularımız vardı. İkinci yarı aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerine devre arasında oyuncu bulmak kolay değildi. Galatasaray'ın en önemli şampiyonluklarından biri olduğunu düşünüyorum. İnşallah devamı da gelecek" dedi.

"İLK DEFA KAVGADA BEN YOKTUM"

'İlk golden sonra yedek kulübeleri arasında bir kavga oldu' sözüne Hasan Şaş, gülerek: "İlk defa ben yoktum. Tribündeydim biliyorsunuz. Çünkü, 3 yardımcı antrenörün biri her hafta değişmeli olarak tribünde kalıyor. Olayların hiçbirini görmedim. Neler oldu, bilmiyorum. Soracağım, izleyeceğim, öğreneceğim" şeklinde cevap verdi.