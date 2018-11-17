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Hasan Şaş'ın izlediği yıldız futbolcudan Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın izlediği iddia edilen Finlandiyalı futbolcu Teemu Pukki, milli takım kampında sarı-kırmızılı takımla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Hasan Şaş'ın izlediği yıldız futbolcudan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'a golcü arayan Hasan Şaş'ın Norwich'in, Milwall'ı 4-3 yendiği maçı seyrettiği ve bu mücadele 2 gol atan ve sezon başında sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen Teemu Pukki'yi takip ettiği belirtilmişti.

Teemu Pukki

Finlandiya Milli Takımı kampında bulunan golcü oyuncu, bir gazeteciden gelen Galatasaray'la ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu tabii ki etkileyici bir şey ancak dedikoduların her zaman piyasada olduğunu biliyorum ve çoğu zaman da gerçekleşmiyor. İstanbul'a gidiş kötü olmazdı ama ailem ve ben Norwich'i seviyoruz."

Bu sezon Championship'te 13 maça çıkan Finlandiyalı golcü, 7 gol atıp, 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Teemu Pukki sezon başında bedelsiz olarak Bröndby'den Norwich'e transfer oldu. (YeniŞafak)

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Teemu Pukki Galatasaray norwich city hasan şaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Teemu bu adilere geleceğine doğduğun kulüp olan HJK Helsinki’ye dön daha iyi.
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