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Hasan Şaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, spor yorumcusu Hasan Şaş'ın yaptırdığı uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi. Aynı soruşturma kapsamında test yapılan Yağız Sabuncuoğlu'nun sonucu ise negatif sonuçlandı.

Hasan Şaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı!
Emre Şen

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında spor camiasından isimlerin test sonuçları netleşti. Soruşturma kapsamında spor yorumcusu Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneklerinde ise hem kodein hem de kokain tespit edildi.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NUN TESTİ NEGATİF

Aynı soruşturma çerçevesinde test protokolüne dahil edilen Yağız Sabuncuoğlu'nun ise uyuşturucu test sonucunun negatif olduğu açıklandı. Soruşturma sürecindeki adli işlemlerin ilgili makamlarca sürdürüldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Şaş
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