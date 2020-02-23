Hasan Şaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşım

Galatasaray, 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken maç sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş'ın maç sonu paylaşımı dikkat çekti.
Hasan Şaş, karşılaşma sonrası "Herkese bir daha geçmiş olsun" şeklinde bir Instagram paylaşımında bulundu.
Galatasaray'da ilk olarak teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Akhisarspor ile oynanacak Türkiye Kupası Finali öncesinde, "Galatasaray Türkiye'dir lafının boşuna edilmediğini bir kez daha gösteren bu yaklaşıma bizim camiamız aslında alışkın. Tabiri yerindeyse, organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz. Bizi kızdırıp, konsantrasyonumuzu bozmaksa amaç, hepsine geçmiş olsun" ifadesini kullanmıştı.
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