Hasan Şaş'tan flaş Fatih Terim tepkisi

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesinin ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Hasan Şaş, Instagram hesabından, "Yazıklar olsun" yazarak Fatih Terim ile birlikte olan bir fotoğrafını paylaştı.
Genç antrenörün bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kısa sürede büyük beğeni topladı.
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