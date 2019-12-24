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Hasan Şaş'tan flaş Fatih Terim tepkisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.12.2019 21:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesine sert tepki gösterdi.

Hasan Şaş'tan flaş Fatih Terim tepkisi

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesinin ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Hasan Şaş, Instagram hesabından, "Yazıklar olsun" yazarak Fatih Terim ile birlikte olan bir fotoğrafını paylaştı.

Genç antrenörün bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kısa sürede büyük beğeni topladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Yazıklar olsun!!!

Hasan Şaş (@hasansas11)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Galatasaray hasan şaş fatih terim pfdk tepki paylaşım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İMPARATOR FATİH TERİM.HARCAYAMAZLAR HARCATMAYIZ SENİ YAŞAYAN EFSANE
kim bunlar ? film yıldızımı adamlar hergün magazin
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