Hasan Şaş'tan imalı paylaşım: Şerefinizi kaybedersiniz

Olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hasan Şaş, paylaşımında Hz. Ali'nin söylediği ''Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz'' sözlerini kulandı.
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