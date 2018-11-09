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Hasan Şaş'tan imalı paylaşım: Şerefinizi kaybedersiniz

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.11.2018 22:16 | Son Güncelleme

PFDK tarafından Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle 8 maç ceza verilen Hasan Şaş, Hz. Ali'nin sözünü paylaşarak göndermede bulundu.

Hasan Şaş'tan imalı paylaşım: Şerefinizi kaybedersiniz

Olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hasan Şaş, paylaşımında Hz. Ali'nin söylediği ''Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz'' sözlerini kulandı.

091541779923

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Anahtar Kelimeler:
hasan şaş Hz. Ali Galatasaray Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sen Hz.Aliyi ağzına alacak kadar büyük değilsin. Sen olsa olsa mafya bozuntularının yolunda gidersin.Yürrüüüüüüü.....fellah seni.
komediye bak sen hakdan hukukdan en son bahsedecek kişi sensin furbolculara saldıran küfür eden sensin 21 maç ceza alman lazımken 8 maçla yırtan sensin aldığın nefes zarar furbolu kirletmeyin artık yeter..
bak sen esrar keş adi pislik fetöcüye..zamaninda aldiginiz himmetli sampiyonluklarda haksızlık nedir bilir miydin hain kabadayi
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