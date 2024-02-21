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Hasarlı binada asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı

İHA İHA
21.02.2024 14:49 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı hasarlı bir binanın asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı.

Hasarlı binada asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nakkaş sokak içerisinde bulunan ve depremlerde hasar aldığı ileri sürülen 6 katlı bir apartmanda söküm yapan İ.D.’nin beraberindeki arkadaşı M.B. (47) henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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