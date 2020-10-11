YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Pandemi Antrenmanları

Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Pandemi Antrenmanları

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.10.2020 13:28 | Son Güncelleme

Kayseri’de 8 Mart 2020 tarihinde yapılan antrenmanlar sonrasında 11 Mart’ta başlayan pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında antrenmanlara ara veren Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü altyapı takımları antrenmanlara yeniden başladı.Salona girişte sporcuların ateşleri ölçülüp kayıt altına alındıktan sonra salon girişinde ki dezenfektanı kullanan sporcular antrenmanlara kendi getirdikleri toplarla katılıp antrenman sonrası tekrar evlerine götürüyorlar.

Kayseri’de 8 Mart 2020 tarihinde yapılan antrenmanlar sonrasında 11 Mart’ta başlayan pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında antrenmanlara ara veren Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü altyapı takımları antrenmanlara yeniden başladı.
Salona girişte sporcuların ateşleri ölçülüp kayıt altına alındıktan sonra salon girişinde ki dezenfektanı kullanan sporcular antrenmanlara kendi getirdikleri toplarla katılıp antrenman sonrası tekrar evlerine götürüyorlar. Ayrıca sporcular alınan tedbirler kapsamında salondaki soyunma odaları kapalı olduğu için spor kıyafetleri ile salona gelip salonda sadece ayakkabılarını değiştirip antrenmanlara katılıyorlar.
Tüm sporcuların kendisine ait suları kullandığı antrenmanlara velilerin girişine bu süreçte izin verilmiyor. Sınırlı sayıda sporcunun katıldığı ve sosyal mesafeye dikkat edilen antrenmanlarda sporcu başına yaklaşık 30 metrekare çalışma alanı düşüyor.
Kulüp Başkanı ve Baş Antrenör Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Her zaman önceliğimiz sporcularımızın sağlığı olduğu için pandemi sürecinin başından bu yana antrenmanlarımıza uzun süre ara verdik. Tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak sosyal mesafe hijyen ve maske kurallarına dikkat ederek tekrar başladığımız antrenmanlarımıza şu aşamada sınırlı sayıda sporcu kabul edebiliyor ve velilerimizi salon dışında ki bekleme alanlarında misafir edebiliyoruz. Ağırlıklı olarak 1x0 ball handling ve dribbling çalışmalarına yer veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda hep birlikte tüm kurallara uyarak bu süreci atlatıp pandemi öncesinde ki gibi takım antrenmanlarımıza başlayacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
12:30
İkindi
15:40
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hayat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.