Haşlanmış yumurtanın kabuğunu tek hamlede soyun! Suyuna 1 çay kaşığı ekleyin

Haşlanmış yumurta, protein açısından zengin bir seçenek olmasının yanı sıra salatalardan çeşitli yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılabiliyor. Yumurtanın kabuğunu soyarken beyazının parçalanması veya kabuğun küçük parçalara ayrılması, mutfakta sık karşılaşılan sorunlardan biri.

İçerik üreticisi Kerry Whelpdale ise Instagram hesabında paylaştığı videoyla bu soruna yönelik pratik bir yöntem gösterdi. Tarifleri BBC Good Food'da da yayımlanan Whelpdale, yumurtaları haşladığı suya eklediği tek bir malzemeyle kabukların daha kolay ayrılmasını amaçlıyor.

YUMURTA HAŞLARKEN SUYUNA EKLEYİN

Whelpdale'in paylaştığı yöntemde, kaynayan suya 1 çay kaşığı kabartma tozu veya karbonat ekleniyor. Ardından yumurtalar dikkatlice suya bırakılıyor ve tencerenin kapağı kapatılıyor.

Yumurtalar piştikten sonra tek tek tencereden çıkarılıyor. Kabukları hafifçe çatlatıldıktan sonra parmaklarla soyuluyor. Paylaşılan videoda kabukların yumurtanın beyazına fazla yapışmadan kolayca ayrıldığı görülüyor.

İçerik üreticisi paylaşımında, haşlanmış yumurtaların kabuğunu soymakta zorlananlara bu yöntemi öneriyor ancak bu uygulamanın her yumurtada aynı sonucu vereceği kesin değil. Yumurtanın tazeliği, pişirme yöntemi ve soğutulma şekli de kabuğun ne kadar kolay ayrılabileceğini etkileyebiliyor.

YUMURTANIN TAZELİĞİ ÖNEMLİ

Yumurtanın ne kadar taze olduğu da kabuğunun soyulmasını etkileyen faktörlerden biri. Birkaç günlük yumurtaların, çok taze yumurtalara kıyasla daha kolay soyulabildiği belirtiliyor.

Bunun nedenlerinden biri, yumurta bekledikçe pH değerinde meydana gelen değişimler. Zamanla yumurta akının pH değeri yükselirken yumurta beyazının kabuğun içindeki zara yapışma eğilimi azalabiliyor. Bu durum, pişirme sonrasında kabuğun daha rahat ayrılmasına yardımcı olabiliyor.

Bu nedenle yumurtaların kolay soyulmasını istiyorsanız yalnızca haşlama suyuna eklenen malzemeye odaklanmak yerine yumurtanın tazeliğini ve pişirme sonrasındaki işlemleri de göz önünde bulundurabilirsiniz.

BİR DİĞER YÖNTEM: BUZLU SU

Haşlanmış yumurtaların kabuğunu kolayca soymak için önerilen yöntemlerden biri de yumurtaları pişirme işleminin ardından buzlu suya koymak.

America's Test Kitchen ve Cook's Country'nin kurucu ortaklarından şef Christopher Kimball, bu yöntemi daha önce paylaştığı bir videoda anlatmıştı. Kimball'a göre yumurtaları yaklaşık 3 dakika boyunca buzlu suda bekletmek, kabuğun daha kolay ayrılmasına yardımcı olabiliyor.

Kimball, soğutma işlemi sırasında yumurtanın iç kısmının büzüşerek kabuktan uzaklaşmasının soyma işlemini kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Böylece kabuk çıkarılırken yumurta beyazının parçalanma ihtimali azalabiliyor.