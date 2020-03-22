Hasta evlatlarına duyduğu sevgiyle zorlukları aşıyor

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da biri down sendromlu, diğeri ise nadir görülen mikrosefali rahatsızlığı olan iki çocuk sahibi anne, ömrünü adadığı evlatlarını hayata bağlamak için çabalıyor.

Sarıçam ilçesinde Ömer ve Sevda Yılmaz çifti, 7 yaşındaki down sendromlu kızları Melek ve 4 yaşındaki beyin gelişimi tamamlayamadığı için mikrosefali rahatsızlığı bulunan oğulları Eser'in mutluluğu için mücadele ediyor.

Beyin gelişimini tam olarak tamamlayamayan ve sürekli bebek gibi bakıma muhtaç olan oğlunun bir an olsun yanından ayrılmayan 28 yaşındaki anne Yılmaz, down sendromlu kızının eğitimi için de çaba harcıyor.

Anne Sevda Yılmaz, AA muhabirine, tüm hayatının gözü gibi baktığı evlatları Melek ve Eser olduğunu söyledi.

İlk hamileliğinin çok iyi geçtiğini ve hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını dile getiren anne Yılmaz, ilk göz ağrıları kızı Melek'in doğumuyla büyük sevinç yaşadıklarını ancak bunun sadece bir gün sürdüğünü anlattı.

Doğumdan bir gün sonra kızına down sendromu teşhisi konulduğunu belirten Yılmaz, o an ilk kez duydukları bu rahatsızlıkla yıkıldıklarını aktardı.