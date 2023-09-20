YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hasta nakil aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı

Hasta nakil aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı

20.09.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bulgaristan'dan Türkiye'ye hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2, Eyüpsultan'daki operasyonda da Bosna Hersek uyruklu 4 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 6 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan Türkiye'ye hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir tacirinin yakalandığını, operasyonda 84 kilogram skunk, 32 kilogram kokainin ele geçirildiğini kaydetti.

Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda da Bosna Hersek uyruklu 4 zehir tacirinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, bu operasyonda 44,5 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz, nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın videolu paylaşımında, hasta nakil aracında yapılan arama ve uyuşturucuların araç içinde saklandığı bölümlere ilişkin görüntüler de yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da itfaiyeciler depremde enkazdan çıkan özel eşyaları sahibine teslim ettiMalatya'da itfaiyeciler depremde enkazdan çıkan özel eşyaları sahibine teslim etti
Su deposuna düşen kadını AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardıSu deposuna düşen kadını AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı
Alanya Belediyesinden caretta carettalara özel çalışmaAlanya Belediyesinden caretta carettalara özel çalışma
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu kokain skunk

Ankara Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:47
İkindi
16:15
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Pinar kaynar eczanesi
Cankaya
Yeni baysal eczanesi
Mamak
Nusret eczanesi
Yenimahalle
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Nur eczanesi
Camlidere
Gürsel eczanesi
Mamak
Yaprak eczanesi
Cubuk
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.