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Hasta ziyaretine gittiği hastanede kalbinde 5 delik olduğunu öğrenen vatandaş sağlığına kavuştu

09.12.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, hasta ziyareti için gittiği hastanede sağlık taraması yaptıran ve kalbinde 5 delik bulunduğunu öğrenen 26 yaşındaki vatandaş ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hasta ziyaretine gittiği hastanede kalbinde 5 delik olduğunu öğrenen vatandaş sağlığına kavuştu

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bir yakınını ziyaret etmek için hastaneye giden Fuat Sağlam, burada yaptırdığı sağlık taramasında kalbinde 5 delik olduğunu öğrendi. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Feragat Uygur'un yaptığı tetkikler sonucunda Sağlam'ın kalbindeki deliklerin 19 milimetre ve 9 milimetre genişliğinde olduğu tespit edildi.

Sağlam, hastanede gerçekleştirilen açık kalp ameliyatının ardından taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doktor Öğretim Üyesi Feragat Uygur, vatandaşların düzenli sağlık kontrolü yaptırması gerektiğini hatırlattı.

Hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Uygur, şunları kaydetti:

"Bugün genç hastamızı sağlığına kavuşmuş bir şekilde evine gönderebilmenin gururu içerisindeyiz. Hastamızın herhangi bir şikayeti olmadan hastanemize gelmiş olması çok büyük bir şans. Genç yaşlarda belirti vermemekle birlikte belirtiler ilerleyen yaşlarda daha çok görülmektedir. Hastanın kalbinde iki kulakçık arasında tespit edilen bu delikler yaşın ilerlemesi ile yaşam kalitesini düşürmekte ve ömrü kısaltmaktadır."

Fuat Sağlam da Mardin'de yaşadığını ve hasta ziyareti için Gaziantep'e geldiğini ifade etti.

Yaptırdığı taramada kalbindeki sorunu öğrendiğini dile getiren Sağlam, "Sağlığıma kavuşmam için açık kalp ameliyatı olmam gerektiği söylendi. Başarılı bir ameliyat sonrası sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hocalarıma ve hastaneye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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