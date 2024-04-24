Hastalığı yüzünden İstanbul'u terk edip eşiyle ayrı yaşamaya başladı! 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon'un son hali

90'lı yılların 'Bambi' lakaplı dansçısı Burçin Orhon sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evli olan efsane isim bir süredir Kuşadası'nda sakin bir hayat sürüyor.

Bambi Burçin Orhon son olarak Yonca Evcimik Kuşadası'na gelince şarkıcıyı izlemeye gitti.

"Çocukluk ve okul arkadaşın kentine gelir de gidip seyretmez misin? Geldik, seyredip eğleneceğiz. Gururlanıp alkış kıyamet yapacağız" diyen Orhon paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Bambi Burçin Orhon'a "Çok güzelsiniz", "Sağlıkla hep mutlu olun", "Yılların yıkamadığı kadın" yorumları yağdı.

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Burçin Orhon geçtiğimiz günlerde kendisine "Eşinizle neden ayrı yaşıyorsunuz?" diye soran bir takipçisine yanıt vererek "Büyükşehir sağlığpıma iyi değil. Hem ayrı evde olmak ayrı yaşamak değildir. Biz hâlâ evliyiz ve buna uygun davranıyoruz. Şartlar böyle sadece" yanıtını verdi.



Bir süre önce 'Alzheimer' teşhisi koyulan Burçin Orhon, her şeyi unutmaya başladığını söylemişti.









