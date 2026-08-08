Sinem Kobal tatil pozlarını peşe peşe paylaştı! Beğeni yağdı

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunan Sinem Kobal, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Özel hayatına dair anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, tatil boyunca yaşadığı bu keyifli anlara yer vermeyi ihmal etmedi.

Kobal, tatilinde ölümsüzleştirdiği yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Kobal'ın denizin ve güneşin tadını çıkardığı anlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.