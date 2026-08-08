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Sinem Kobal tatil pozlarını peşe peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, tatilden yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu. Ünlü ismin kızlarına da yer verdiği Kobal'ın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal tatil pozlarını peşe peşe paylaştı! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunan Sinem Kobal, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Sinem Kobal tatil pozlarını peşe peşe paylaştı! Beğeni yağdı 1

Özel hayatına dair anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, tatil boyunca yaşadığı bu keyifli anlara yer vermeyi ihmal etmedi.

Sinem Kobal tatil pozlarını peşe peşe paylaştı! Beğeni yağdı 2

Kobal, tatilinde ölümsüzleştirdiği yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Sinem Kobal tatil pozlarını peşe peşe paylaştı! Beğeni yağdı 3

Kobal'ın denizin ve güneşin tadını çıkardığı anlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal tatil pozlarını peşe peşe paylaştı! Beğeni yağdı 4

Sinem Kobal tatil pozlarını peşe peşe paylaştı! Beğeni yağdı 5

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Sinem Kobal
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