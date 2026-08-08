Melek Mosso aşkını itiraf etti! ''Zamana bırakalım''

Dillere pelesenk şarkıları, iddialı dansları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melek Mosso bir kez daha özel hayatıyla magazin manşetlerindeki yerini aldı.

Geçtiğimiz ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede boşanan ünlü şarkıcı aradığı aşkı buldu. Ünlü ismin İspanyol bir isimle aşk yaşadığı iddia edildi.

TV8'de yayınlanan GazeteMagazin'in haberine göre; Melek Mosso, yeni ilişkisiyle ilgili yöneltilen soruya, "Çok mutluyum, insan güzel insanla karşılaşınca güzel oluyor. Zamana bırakalım" yanıtını verdi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini dile getiren Mosso, "Nazara inanıyorum, daha fazla konuşmayacağım. Sessiz olmak daha tatlı" sözleriyle ilişkisini şimdilik göz önünde yaşamayacağını ifade etti.