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Melek Mosso aşkını itiraf etti! ''Zamana bırakalım''

Geçtiğimiz ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede boşanan Melek Mosso'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı aşkını itiraf etti ve ''Zamana bırakalım'' dedi.

Melek Mosso aşkını itiraf etti! ''Zamana bırakalım''
Öznur Yaslı İkier

Dillere pelesenk şarkıları, iddialı dansları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melek Mosso bir kez daha özel hayatıyla magazin manşetlerindeki yerini aldı.

Geçtiğimiz ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede boşanan ünlü şarkıcı aradığı aşkı buldu. Ünlü ismin İspanyol bir isimle aşk yaşadığı iddia edildi.

Melek Mosso aşkını itiraf etti! Zamana bırakalım 1

TV8'de yayınlanan GazeteMagazin'in haberine göre; Melek Mosso, yeni ilişkisiyle ilgili yöneltilen soruya, "Çok mutluyum, insan güzel insanla karşılaşınca güzel oluyor. Zamana bırakalım" yanıtını verdi.

Melek Mosso aşkını itiraf etti! Zamana bırakalım 2

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini dile getiren Mosso, "Nazara inanıyorum, daha fazla konuşmayacağım. Sessiz olmak daha tatlı" sözleriyle ilişkisini şimdilik göz önünde yaşamayacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
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