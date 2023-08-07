Hastalık sebebiyle ölen hayvanı, yol kenarına attılar

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Kurtşeyh Mahallesi Eski Çöplük Mevkiinde çevreden geçen vatandaşlar tarafından yol kenarına atılmış hastalık sebebiyle ölen bir büyükbaş hayvan bulundu. Hastalık sebebiyle ölen büyükbaş hayvanı, kimlerin yol kenarına ettiği tespit edilemedi. Şap hastalığı ile mücadele edilen bir dönemde hastalık sebebiyle ölen hayvanın gelişigüzel yol kenarına atılması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yol kenarından geçtiği sırada hastalık sebebiyle ölen hayvanı gören duyarlı bir vatandaşların ihbarı sonrası Devrekani Belediyesi ekipleri harekete geçti. Devrekani Belediyesine bağlı ekipler, yol kenarına atılan büyükbaş hayvanı alarak önce kireçledi ardından toprağa gömdü.

