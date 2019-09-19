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Hastalıklardan koruyan 10 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Sonbahar mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr. Fevzi Özgönül, genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, bu aylar da yerini ihmalkarlığa bıraktığını söyledi. Hem sağlığınızı korumak hem de kilo kontrolünü elden bırakmamak için bu 10 besini diyetinize eklemelisiniz.

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla beraber hastalıklar da kapıyı çalmaya başladı. Havanın bir ısınıp bir soğuması, güneşe aldanıp giyilen ince kıyafet ve değişen beslenme düzeniyle birlikte vücut direncini kaybedebilir. Bu durum da soğuk algınlığı, nezle ya da grip şikayetlerinin artmasına neden olur.

Mevsim geçişlerinde sağlıklı kalmak istiyorsanız bu aşamada neler tükettiğinizde büyük önem taşıyor. İlkbahar ve sonbaharda bağışıklık sistemi zayıflayabiliyor. Yüksek ateş, hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık, boğaz kaşıntısı ve ağrısı ise en net görülen belirtiler.

BU 10 BESİNİ BESLENME LİSTENİZDEN EKSİK ETMEYİN
Dr. Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında tüketilmesi gereken 10 besini şöyle sıraladı.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme gripten koruyan besinler

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