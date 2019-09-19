Hastalıklardan koruyan 10 besin

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla beraber hastalıklar da kapıyı çalmaya başladı. Havanın bir ısınıp bir soğuması, güneşe aldanıp giyilen ince kıyafet ve değişen beslenme düzeniyle birlikte vücut direncini kaybedebilir. Bu durum da soğuk algınlığı, nezle ya da grip şikayetlerinin artmasına neden olur.

Mevsim geçişlerinde sağlıklı kalmak istiyorsanız bu aşamada neler tükettiğinizde büyük önem taşıyor. İlkbahar ve sonbaharda bağışıklık sistemi zayıflayabiliyor. Yüksek ateş, hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık, boğaz kaşıntısı ve ağrısı ise en net görülen belirtiler.

BU 10 BESİNİ BESLENME LİSTENİZDEN EKSİK ETMEYİN

Dr. Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında tüketilmesi gereken 10 besini şöyle sıraladı.