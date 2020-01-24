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Hastane binasının girişinde çökme yaşanması

VAN HABERLERİ  | 24.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdür Vekili Dr.

Van İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Fatih Taman, hastane binasının girişinde yaşanan çökmeyle ilgili bir açıklama yayımladı.
Dr. Fatih Taman, dün akşamdan buyan etkili olan kar yağışı nedeniyle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni bina girişindeki çatıdan kar düşmesi sonucu KVC girişinde bulunan koruyucu kısmın çökmesi sonucu 9 kişinin yaralandığını söyledi. Dr. Fatih Taman, “Bugün saat 12.20 civarında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü giriş tarafında bulunan cam korumalık, kar yağışı nedeniyle çökmüştür. Bu talihsiz olayın nedeni, mevsimsel kar yağışı olduğu değerlendirilmektedir. Olay esnasında saçak altında bulunan 2 vatandaşımız ve olaya müdahale etmeye gelen 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Bunlardan 2’si orta hafif düzeyde, 7’si ise çok hafif sıyrık şeklinde yaralanmalardır. 7 vatandaşımız küçük müdahalelerle taburcu edildi, 2 vatandaşımız servise yatırıldı. Müşahedeleri devam etmektedir. Olayla ilgili ivedi olarak idari soruşturma başlatılmış olup, olayın nedenleri ile ilgili incelemeler titizlikle yürütülmektedir” denildi.

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