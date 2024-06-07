Hastane odasından paylaştı! Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında evlendikten sonra oğulları Ali Çınar ve Can'ı kucağına alan Burcu Kara, uzun süre setlere ara vermişti.

Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara dönen ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

"UZUN ZAMANDIR KAFAMDA BENİMLE YAŞAYAN..."

Kara, beyin ameliyatı geçirdiğine dair yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verirken; "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şöyle;

''Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan,sonrasını göze almalısın. Eee; hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim. Zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim.''

"GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI YAĞDI

Burcu Kaa'nın ameliyat olduğunu gören sevenlerinden geçmiş olsun mesajları yağdı. Pınar Altuğ, Filiz Akın, Zeynep Sever Demirel, Merve Dizdar, Seda Bakan gibi isimlerden destek mesajları gecikmedi.





