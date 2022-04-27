Hastane önünde araçta doğum yapan kadının yardımına sağlık çalışanları koştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta hastane önünde araçta doğum yapan kadınla bebeği, doktor ve ebelerin yardımıyla polikliniğe ulaştırıldı.

Hamile Y.T. doğum sancıları başlayınca yakınları tarafından araçla Numune Hastanesine getirildi.

Sürücünün kadın doğum polikliniği yerine otomobilini normal polikliniklerin önüne getirdiği anda Y.T. araç içerisinde doğumunu gerçekleştirdi.

Bilgi verilmesi üzerine aracın yanına gelen kadın doğum uzmanı ve ebeler, göbek kordonunu kestikleri bebeği ve annesini, kadın doğum polikliniğe götürdü.

Tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada sağlık çalışanlarının aracın yanına gelmesi ve anneyle bebeğin hastaneye götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Araçta gerçekleşen doğumun ardından anne ve bebeğe müdahale eden ebelerden Selda Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane önünde doğum olduğu haberi geldiği sırada kadın doğum acilde görev yaptığını söyledi.

Kadın doğum uzmanı Tahsin Takcı ve ekip arkadaşlarıyla hızlıca doğum olan aracın yanına koştuklarını anlatan Karadağ, "Biz geldiğimizde doğum olmuştu. Bebek biraz üşümüştü ve doktorumuz anneyi mahremiyet olarak korumamızı söyledi. Bebeğin üzerine sıcak bir şeyler örttük. Araç yanlış yere geldi. Kadın doğum acil önüne gelseydi daha rahat ve daha hızlı doğumhaneye alma şansımız olurdu." diye konuştu.

Karadağ, 23 yıllık meslek hayatında birkaç kez benzer olaylar yaşadığını belirterek, "Bebeğin sağlık durumu iyiydi. Bizim yaptığımız şey insan hayatı, bebek hayatı için çok önemli bir görevdi." ifadelerini kullandı.

Kadın doğum acil ebesi Sultan Tecer ise 20 yıllık meslek hayatında benzer olaylara şahitlik ettiğini dile getirdi.

Olayı duyar duymaz malzemelerle aracın yanına gittiklerini ve bebeğin göbek kordonunu kestiklerini aktaran Tecer, "Bebeği anneden ayırdık. Bebek çok üşümüştü ve hızlı şekilde kucağımda yeni doğan servisine götürdüm." dedi.

