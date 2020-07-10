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Hastane personeline denge semineri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.07.2020 18:01 | Son Güncelleme

Özel Medicalpark Gaziantep Hastanesi personeline hastanenin Sağlıklı Yaşam Merkezi Koordinatörü Hilal Şahin tarafından yaşamda denge konulu seminer verildi.Hastanenin Yesemek Konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, "Dengemiz neden bozulur.

Özel Medicalpark Gaziantep Hastanesi personeline hastanenin Sağlıklı Yaşam Merkezi Koordinatörü Hilal Şahin tarafından yaşamda denge konulu seminer verildi.
Hastanenin Yesemek Konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, "Dengemiz neden bozulur. Dengemiz bozulduğunda bize ne olur. Kimliklerimiz ve zeminimizin nerede olduğunu nasıl anlarız" başlıklarıyla Yaşamda Denge konusu detaylı bir şekilde anlatıldı. Seminerde konuşan Sağlıklı Yaşam Merkezi Koordinatörü ve Optimum Denge Modeli Uygulayıcı Danışmanı Hilal Şahin, "Pandemi süreciyle birlikte özellikle hastanede çalışan kişiler daha çok stres yaşamaktadırlar. Bunun gibi hiç beklemediğimiz durumlarda ortaya çıkan olaylar bizim hayat dengemizi bozabileceği için bu durumda anksiyete ve depresyon gibi durumları yaşamamız muhtemeldir. Yaşadığımız bu gibi durumları iyi anlarsak dengemizin neden bozulduğunu ve nasıl tekrar dengeye gelebileceğimizi de biliriz. Çalışanlarımızın bu süreçteki motivasyonlarını artırmak ve yaptıkları işleri daha verimli ve severek yapmaları için bu tür çalışmalara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.
Eğitim katılımcıların da katkısıyla etkin ve verimli bir şekilde tamamlandı.

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