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Hastane yolu 2’nci etap çalışması başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından, geçtiğimiz günlerde ilk etabı tamamlanan Menteşe Devlet Hastanesi çevresindeki yol yenileme çalışmalarında ikinci etap yol çalışmasına başlandı.İkinci etap yol çalışmasını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentin daha çağdaş bir görünüme ve güvenli yollara sahip olması için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.İnceleme sırasında bölge esnafıyla da görüşen Başkan Gümüş, “Hastanemiz hizmete açılmasının ardından, hastane çevremizdeki yollarda yenileme çalışması başlattık.

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından, geçtiğimiz günlerde ilk etabı tamamlanan Menteşe Devlet Hastanesi çevresindeki yol yenileme çalışmalarında ikinci etap yol çalışmasına başlandı.
İkinci etap yol çalışmasını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentin daha çağdaş bir görünüme ve güvenli yollara sahip olması için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
İnceleme sırasında bölge esnafıyla da görüşen Başkan Gümüş, “Hastanemiz hizmete açılmasının ardından, hastane çevremizdeki yollarda yenileme çalışması başlattık. Halkımız tarafından yoğun olarak kullanılan hastanemizin ulaşım yolları, modern ve güvenli olmalı. Bu kapsamda çalışmalarımızın ikinci etabındayız. Bu etapta yol gövdeleri kaldırımlar ve otopark ceplerinde yenileme çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar kısa süre içerisinde sona erecek ve yol halkımızın kullanımına açılacak” dedi.

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