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  4. Hastanede aldığı haberle yıkıldı! Kadir İnanır'ın ablası hayatını kaybetti

Hastanede aldığı haberle yıkıldı! Kadir İnanır'ın ablası hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 12:38
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Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve hastanede tedavisi devam eden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır bu defa hastanede aldığı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti.

Hastanede aldığı haberle yıkıldı! Kadir İnanır'ın ablası hayatını kaybetti

Uzun süredir hastanede tedavisi devam eden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır bu defa abla acısıyla sarsıldı. Henüz toparlanma sürecinde olan ünlü ismin ablası Elmas Bakar'ı kaybettiği öğrenildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde ikamet eden Bakar'ın vefat haberi başta İnanır olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

inanır

TOPRAĞA VERİLDİ

Elmas Bakar’ın cenazesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.

ABLASI

İnanır, 2022 yılında da bir diğer ablası olan, aynı zamanda da oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi Zinnet İsmailoğlu'nu toprağa vermenin acısıyla yıkılmıştı.

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Kadir İnanır
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