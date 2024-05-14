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Hastaneye giderken otomobilinde can verdi

İHA İHA
14.05.2024 10:25
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde hastaneye giderken direksiyon başında kalp krizi geçiren kuyumcu, ağaca çarparak duran otomobilinde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’te kuyumculuk yaptığı öğrenilen 47 yaşındaki Gökhan Arıkan, gece kendisini iyi hissetmeyince hastaneye gitmek için 10 LC 399 plakalı otomobili ile yola çıktı. 00.30 sularında İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Arıkan’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp kaldırım üzerindeki bir ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Arıkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYI ÖĞRENEN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Acı haberi alıp olay yerine gelen kuyumcu Gökhan Arıkan’ın yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.
Arıkan’ın evde kendini iyi hissetmediği, bu nedenle "Hastane yakın, ben hastaneye gideyim" diyerek evden ayrıldığı, hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor.

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