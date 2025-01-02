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Hastaneye kaldırılmıştı! Battal Gazi'nin ZıpZıp'ı Necdet Kökeş'ten haber var! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.01.2025 16:23
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Cüneyt Arkın’ın 1971-1974 yılları arasında büyük ilgi gören dört yapımlık Battal Gazi film serisinde ZıpZıp karakterini canlandıran usta oyuncu Necdet Kökeş'in son hali ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı.

Hastaneye kaldırılmıştı! Battal Gazi'nin ZıpZıp'ı Necdet Kökeş'ten haber var! Son haline yorum yağdı

Yeşilçam’ın 60’lı yıllarının tanınan isimlerinden Necdet Kökeş, ünlü Battal Gazi serisinde canlandırdığı ZıpZıp karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Yılardır Beyoğlu'nda bir otel odasında zor koşullar altında yaşamını sürdüren Necdet Kökeş, maddi zorluklar çektiği için kafede sabahlıyordu.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü ismin son hali ortaya çıktı. Yeşilçam ile ilgili paylaşımlar yapan "Üçüncü Adam" hesabında Necdet Kökeş'in son hali yayınlandı.

NECDET

Instagram hesabından yapılan paylaşımda Necdet Kökeş'in ev sorununun çözüldüğü belirtildi.

yeşilçam

YORUM YAĞDI

Necdet Kökeş'in son haline sosyal medyada; 'Çok şükür iyi görünüyor', 'İnsanların yüzü gülmesi kadar başka bir mutluluk yok', 'Çok geçmiş olsun' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
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