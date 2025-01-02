Hastaneye kaldırılmıştı! Battal Gazi'nin ZıpZıp'ı Necdet Kökeş'ten haber var! Son haline yorum yağdı

Yeşilçam’ın 60’lı yıllarının tanınan isimlerinden Necdet Kökeş, ünlü Battal Gazi serisinde canlandırdığı ZıpZıp karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Yılardır Beyoğlu'nda bir otel odasında zor koşullar altında yaşamını sürdüren Necdet Kökeş, maddi zorluklar çektiği için kafede sabahlıyordu.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü ismin son hali ortaya çıktı. Yeşilçam ile ilgili paylaşımlar yapan "Üçüncü Adam" hesabında Necdet Kökeş'in son hali yayınlandı.

Instagram hesabından yapılan paylaşımda Necdet Kökeş'in ev sorununun çözüldüğü belirtildi.

YORUM YAĞDI

Necdet Kökeş'in son haline sosyal medyada; 'Çok şükür iyi görünüyor', 'İnsanların yüzü gülmesi kadar başka bir mutluluk yok', 'Çok geçmiş olsun' gibi yorumlar yapıldı.