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Hat 700 Altınova’dan da yolcu alacak

YALOVA HABERLERİ  | 04.10.2020 14:52 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gölcük, Karamürsel, Yalova Altınova ve Gebze güzergâhında hizmet veren Hat 700 otobüsü Altınova’dan da yolcu almaya başlıyor.Gölcük’ten hareket ederek Osmangazi Köprüsü’nü kullanıp Gebze’ye ulaşımı sağlayıp Körfez’in iki yakasını birleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hat 700 belediye otobüsü, Yalova’nın Altınova İlçesi’nden de yolcu almaya başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gölcük, Karamürsel, Yalova Altınova ve Gebze güzergâhında hizmet veren Hat 700 otobüsü Altınova’dan da yolcu almaya başlıyor.
Gölcük’ten hareket ederek Osmangazi Köprüsü’nü kullanıp Gebze’ye ulaşımı sağlayıp Körfez’in iki yakasını birleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hat 700 belediye otobüsü, Yalova’nın Altınova İlçesi’nden de yolcu almaya başlıyor. Gebze-Gölcük arasında gerçekleşen seferlerden, Altınova halkının da faydalanması için girişimde bulunan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşa müjdeyi verdi. Hat 700 artık Altınova’dan da yolcu alacak. Hat 700’ün Altınova’dan da yolcu alacak olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş tarafından başlatılan ve iki yakayı birbirine bağlayan bu seferler bölgemizde önemli bir eksiği ortadan kaldırmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine bölgemize ve ilçemize sağladığı bu güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Hat 700 seferleri, vatandaşlardan gelen talepler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Temmuz 2020 tarihinde başlamıştı.

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