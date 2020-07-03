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Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:49 | Son Güncelleme

Gebze’den Gölcük’e ulaşımı sağlayacak ve Osmangazi Köprüsü’nü de kullanacak Hat 700, Dilovası’ndan da yolcu alacak.Gebze’den başlayıp Osmangazi Köprüsü’nden geçerek Gölcük ilçesine ulaşacak olan Hat 700 halk otobüsü seferleri, önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı.

Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak

Gebze’den Gölcük’e ulaşımı sağlayacak ve Osmangazi Köprüsü’nü de kullanacak Hat 700, Dilovası’ndan da yolcu alacak.
Gebze’den başlayıp Osmangazi Köprüsü’nden geçerek Gölcük ilçesine ulaşacak olan Hat 700 halk otobüsü seferleri, önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı. Gebze-Gölcük arasında gerçekleşecek olan seferlerden, Dilovası halkının da faydalanması için girişimde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşa müjdeyi verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, otobüs hattının Dilovası ilçesinde de geçeceğini duyurdu.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Şayir, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş tarafından başlatılan ve iki yakayı birbirine bağlayan bu seferler, bölgemizde önemli bir eksiği ortadan kaldırmıştır. İki yakanın birleşimi için Gebze’den kalkacak olan otobüslerden Dilovası halkının da faydalanması için yaptığımız girişimler sonucu Hat 700 seferleri bundan sonra Diliskelesi Mahallemizde de belirlediğimiz durakta durarak Dilovası halkına hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine bölgemize ve ilçemize sağladığı bu güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak

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