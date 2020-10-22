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Hatalı sollama yapan otomobil taksi ile çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

YOZGAT HABERLERİ  | 22.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

Yozgat’ta hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen taksi ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde Yozgat-Kayseri karayolu Topçu Göleti mevkiinde meydana geldi.

Yozgat’ta hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen taksi ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Yozgat-Kayseri karayolu Topçu Göleti mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametine giden Hakkı Uyar yönetimindeki 07 FK 686 plakalı Fiat marka otomobil Yozgat istikametine giden Ahmet Güneş yönetimindeki 66 T 0013 plakalı Fiat marka ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ahmet Pekyürek (73) olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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