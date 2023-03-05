Hatay'a giden Aleyna Tilki: Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı...

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Aleyna Tilki yeniden Hatay'a gitti.

Depremzede çocuklarla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, "Bugün Hatay'dayız. Çocuk olan çadırkentler ve bölgeler bana mesaj atsın" ifadelerini kullanmıştı.

Çocuklar için büyük çaba harcayan Tilki bir diğer paylaşımıyla gündem oldu.

"ENKAZLAR OLDUĞU GİBİ BEKLİYOR"

Aleyna Tilki paylaşımında "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla… Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu…" dedi.

