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Hatay'a giden Aleyna Tilki: Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı...

05.03.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzede çocuklar için kampanyalar yapan Aleyna Tilki yeniden Hatay'a gitti. Genç şarkıcı depremde hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tilki paylaşımında "Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor" dedi.

Hatay'a giden Aleyna Tilki: Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı...

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Aleyna Tilki yeniden Hatay'a gitti.

Depremzede çocuklarla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, "Bugün Hatay'dayız. Çocuk olan çadırkentler ve bölgeler bana mesaj atsın" ifadelerini kullanmıştı.

Ekran Alıntısı

Çocuklar için büyük çaba harcayan Tilki bir diğer paylaşımıyla gündem oldu.

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"ENKAZLAR OLDUĞU GİBİ BEKLİYOR"

Aleyna Tilki paylaşımında "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla… Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu…" dedi.

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