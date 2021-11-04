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Hatay Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

04.11.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında, 6 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Meslek Edindirme Kursları toplantı salonundaki imza töreninde, yaklaşık 13 yıldır birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarıyla Hatay'ın yeniden inşa edilmesi ve halkın geleceğe umutla bakması için yol adlıklarını söyledi.

Savaş, yol arkadaşlarıyla Hatay'ı mutlu etmeleri ve geliştirmeleri halinde kentin ticaretinde ve turizminde daha ileriye gidileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hatay'a gelen vergiyle biz hizmet yapıyoruz ve yol arkadaşlarımızla hepimizin maaşını oradan alıyoruz. Hatay'daki ticareti, turizmi ne kadar geliştirirsek bize o kadar daha fazla vergiden ekonomik pay gelecek. İnşallah ben önümüzdeki yıllar adına çok mutluyum. Geçen cumartesi maçımız vardı. Cuma, cumartesi, pazar günü otellerde yer yoktu. İstiyoruz ki sadece üç gün değil, haftanın yedi günü otellerimizde yer kalmasın, esnafımızın her kademesinde alışveriş doruğa ulaşsın. Dış ticaretimiz pozitif anlamda büyüsün, deniz ulaşımından gelen gelirlerimiz artsın ve inşallah önümüzdeki sözleşmede çok daha fazla sizlere pay verelim."

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da Başkan Savaş'ın işçi sınıfına ve alın terine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Çocuklarının ekmeğini büyütmek için ellerinden gelen gayreti sonuna kadar gösterdiklerini belirten Yurdakul, "Biz emekçiler kim alın terimize ve emeğimze saygı gösteriyorsa kim bizim çocuklarımızın da kendi çocukları gibi insan olduğunu kabul ediyor ve onun kutsallığına inanıyorsa o bizim başımızın tacıdır. Kimsenin partisine bakmayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediyesine bağlı Hatay İmar ve HATSU personel anonim şirketlerinde çalışan 6 bin işçinin haklarını içeren toplu iş sözleşmesi, Savaş ve Yurdakul tarafından imzalandı. Sözleşme kapsamında, Hatay Büyükşehir Belediyesindeki en düşük işçinin günlük ücreti 145 lira oldu.

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