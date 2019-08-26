Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2 transfer

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, İstanbul Üniversitesi forması giyen oyun kurucu Kardelen Gezgin ile ABD Texas-Rio Grande Valley Üniversitesi'nden İdil Türk’ü renklerine bağladı. Mavi-beyazlı ekip, Kardelen ile 1 yıllık, İdil’le de 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Hatay ekibinin yeni transferi Kardelen Gezgin, takımın başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. 23 yaşındaki İdil Türk ise Hatay Büyükşehir Belediyespor’a şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirtti.
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