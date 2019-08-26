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Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2 transfer

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kardelen Gezgin ve İdil Türk’ü kadrosuna kattı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2 transfer

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, İstanbul Üniversitesi forması giyen oyun kurucu Kardelen Gezgin ile ABD Texas-Rio Grande Valley Üniversitesi'nden İdil Türk’ü renklerine bağladı. Mavi-beyazlı ekip, Kardelen ile 1 yıllık, İdil’le de 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Hatay ekibinin yeni transferi Kardelen Gezgin, takımın başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. 23 yaşındaki İdil Türk ise Hatay Büyükşehir Belediyespor’a şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirtti.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi hatay büyükşehir belediyespor İdil Türk

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