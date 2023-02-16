Hatay'dan dönüp Türkiye Tek Yürek yayına katılan Bestemsu Özdemir gözyaşlarını tutamadı! Sosyal medyada gündem oldu

15 Şubat akşamında 'Türkiye Tek Yürek' adı ile birçok ünlünün katıldığı ortak yayın gerçekleştirildi. Programa katılan ünlü isimlerden biri de oyuncu Bestemsu Özdemir oldu. Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan dönerek programa katılan Özdemir, yayında gözyaşlarını tutamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Türkiye Tek Yürek ortak yayınında Bestemsu'nun üzüntüsünü gören gecenin sunucularından biri olan Acun Ilıcalı, "Bestemsu çok ağlıyor orada... Çok duygulandın biz de öğrensek aslında" dedi. Bunun üzerine Bestemsu, "Ben Hatay'dan yeni döndüm. Biraz fazla içinde bulundum. O yüzden de zorlanıyorum" dedi.

Oyuncunun o anlarını birçok kullanıcı, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bir kullanıcı, "Gece’nin tek anlamlı karesi… Pişmiş kelle gibi gülen yüzler, ne için orada olduğunu unutan tipler! Bizi yansıttığın için teşekkürler" diye paylaşım yaptı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bestemsu Özdemir, Hatay'dan yeni gelmiş... Aşırı duygusal... Yazamıyorum" diye yazdı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

BESTEMSU ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Bestemsu Özdemir sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bu akşam tek yürek olan, emek veren, bağışlar yapan, kumbaralarını açan canım halkımıza güzel insanlarımıza çok teşekkür ederim. Hep beraber bütün yaralarımızı saracağız. #TekyürekTürkiye."

30 yaşındaki Bestemsu Özdemir Kara Para Aşk, Ege'nin Hamsisi, Meryem, Gecenin Ucunda gibi yapımlarda rol aldı.



