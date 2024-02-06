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Hatay halkı herkese tepki gösterirken onu alkışladı! Bir şehrin kahramanı oldu: Volkan Demirel...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, beraberinde gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Yaşanan felaketin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde Hatay halkı siyasilere tepki gösterirken, Volkan Demirel'i bağrına bastı. İşte detaylar...

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Hatay'ın simge isimlerden biri haline gelen Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ve Hataylı eski milli oyuncu Gökhan Zan tüm hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

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Yapılan anmaya, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de katıldı. Hatay'da gerçekleştirilen anma töreninde siyasetçilere yönelik büyük tepkiler yükseldi. Deprem günlerinde yaşanan aksaklıkların protesto edildiği Hatay'da, bu zorlu süreçte Hatayspor'u yalnız bırakmayan Volkan Demirel tezahürat ve alkışlarla karşılandı.

GÖKHAN ZAN: 3 GÜN ÖLÜME TERK ETTİNİZ

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Anma törenine katılan eski milli futbolcu Hataylı Gökhan Zan da yoğun duygular içerisinde hayatını kaybedenler için Hataylılar ile bir aradaydı. Protestolara destek veren Zan, siyasilerin gelişi sırasında '3 gün ölüme terk ettiniz bizi. İstemiyoruz sizi' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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