Hatay halkı herkese tepki gösterirken onu alkışladı! Bir şehrin kahramanı oldu: Volkan Demirel...

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Hatay'ın simge isimlerden biri haline gelen Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ve Hataylı eski milli oyuncu Gökhan Zan tüm hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Yapılan anmaya, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de katıldı. Hatay'da gerçekleştirilen anma töreninde siyasetçilere yönelik büyük tepkiler yükseldi. Deprem günlerinde yaşanan aksaklıkların protesto edildiği Hatay'da, bu zorlu süreçte Hatayspor'u yalnız bırakmayan Volkan Demirel tezahürat ve alkışlarla karşılandı.

GÖKHAN ZAN: 3 GÜN ÖLÜME TERK ETTİNİZ

Anma törenine katılan eski milli futbolcu Hataylı Gökhan Zan da yoğun duygular içerisinde hayatını kaybedenler için Hataylılar ile bir aradaydı. Protestolara destek veren Zan, siyasilerin gelişi sırasında '3 gün ölüme terk ettiniz bizi. İstemiyoruz sizi' sözleriyle tepkisini dile getirdi.





