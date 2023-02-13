YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hatay Havalimanı’ndan kalkan içinde depremzedelerin olduğu uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı

Hatay Havalimanı’ndan kalkan içinde depremzedelerin olduğu uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı

13.02.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı pistinin, onarılmasının ardından depremin yaşandığı günden bu yana Hatay’dan İstanbul Havalimanı’na ilk tahliye uçuşu gerçekleşti.

Gece saatlerinde Hatay’dan havalanan AFAD gönüllülerini ve depremzedeleri taşıyan TK6946 sefer sayılı Boeing tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı’na inmesiyle depremzedeler tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören ve bir süredir uçuş trafiğine kapalı olan Hatay Havalimanı’nın pistindeki bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Hatay havalimanı resmen uçuşa hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı’ndan yolcusuz kalkan ve deprem bölgelerine yardım malzemesi taşıyan Boeing tipi uçağın Hatay’a sorunsuz inmesiyle depremin meydana geldiği günden bu yana Hatay Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleşmiş oldu. Hatay’dan İstanbul’a ilk tahliye uçuşu ise, gece 00.45 sıralarında Hatay’dan havalanan, AFAD gönüllüleri ile birlikte depremzedeleri taşıyan Türk Hava Yolları’na ait TK6946 sefer sayılı yolcu uçağının İstanbul Havalimanı’na sorunsuz inmesiyle Hatay kalkışlı ilk tahliye uçuşu gerçekleşmiş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla deprem bölgelerine yardım ulaşması için tek yürek olduTuzla deprem bölgelerine yardım ulaşması için tek yürek oldu
Diyarbakır'da 12 yaşındaki Rüzgar depremde 8 kişilik ailesini kurtardı, kendisi öldüDiyarbakır'da 12 yaşındaki Rüzgar depremde 8 kişilik ailesini kurtardı, kendisi öldü
İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 6 kişilik aile kurtarıldıİskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 6 kişilik aile kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:23
İkindi
16:14
Akşam
18:42
Yatsı
20:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.