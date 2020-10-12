Hatay için birlik olan 3 büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu

3 Büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Hatay için örnek bir dayanışma sergiledi.Kulüpler, Hatay'ın Belen ilçesinde geçen Cuma günü başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangının yok ettiği doğayı canlandırmak için seferber oldu.
Beşiktaş, Galatasaray'a meydan okuyarak, "Hatay için el ele! Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan bağışlayarak Galatasaray'a meydan okuyoruz" ifadesini kullandı.
Galatasaray da Fenerbahçe'ye meydan okuyarak, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Hatay'da meydana gelen yangınlar sebebiyle yok olan ormanlarımız ve geleceğimiz için 1905 fidan bağışlayarak Fenerbahçe'ye meydan okuyoruz" dedi.
Fenerbahçe ise Başakşehir'e meydan okuyarak, "Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımıza can olmak için 1907 fidan bağışlıyor ve Başakşehir'e meydan okuyoruz" dedi.Son olarak, Başakşehir'in Gaziantepspor'a, Gaziantep'in de Trabzonspor'a meydan okuduğu görüldü.
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