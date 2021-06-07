Hatay ile KKTC arasında karşılıklı deniz otobüsü seferlerinde sona yaklaşıldı

Ok, tesisin Deniz Hudut Kapısı ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün gerekliliklerini yerine getirdiklerinin altını çizdi.

Limanda ayrıca 6 iskele babası, 12 gemi dayanma yeri, dizel ve elektrikli yangın pompaları ile yangın hidrant devresi ve can simitleri yerleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay’ın ticaret, turizm ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan HADO Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Acil Müdahale Planı’nı da sunduklarını aktaran Ok, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk etapta KKTC’nin Gazimağusa Limanı'na karşılıklı sefer yapmayı planlıyoruz. Bir gemimizde yaklaşık 330 yolcu taşıyabileceğiz. Projenin Hatay ayağı tamam. Ancak salgın sebebiyle 15 gün karantina uygulanan Gazimağusa Limanı'nın ulaşıma açılması gerekmektedir. HADO bir gemi olmanın ötesinde kültürel, ticari, sanatsal, tarihsel, ekonomik, sosyal ve evrensel değerlerle bir etkileşim kurma ve kalkınma projesidir. HADO’yu büyütmek ve daha nice limanlara götürmek en büyük hayalimizdir."

