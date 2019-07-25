Hatay'ın Arsuz ilçesinde Milyonfest kuyruğu!

Arsuz ilçesinin Gözcüler plajı bölgesinde hazırlanan konser ve kamp alanında bugün başlayan Milyonfest, gençleri 4 gün boyunca rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturacak. Kentte ilk kez gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Hatay ve ilçelerinin yanı sıra Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerden de gelen gençler, alana girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde de devam eden kuyrukta sıcaktan bunalanları, dondurma ve su satıcıları serinletti.

FESTİVAL 28 TEMMUZ'DA SON BULACAK

Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi’nin katkılarıyla ilçede gerçekleşen Milyonfest'te Athena, Teoman, Şebnem Ferah, Mabel Matiz, Selda Bağcan, Cem Adrian, Pinhani, Manga gibi ünlü sanatçılar sahne alacak. Festival 28 Temmuz'da son bulacak.



