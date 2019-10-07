Hatay'ın damak çatlatan lezzeti: Çalpak pekmezi

Hassa ilçesinde tadı ve kalitesiyle öne çıkan üzümler, soğuk kış günlerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından pekmez yapımında da sıkça kullanılıyor.

İlçede yaklaşık 50 bin dekarda üretilen üzümlerin bir kısmı sofralık olarak bir kısmı da kurutulduktan sonra iç ve dış piyasaya sunulurken, önemli bir bölümü de kış ayları için ayrılıyor.

ÇALPAK PEKMEZİ NEDİR?

Pekmezlik olarak değerlendirilen üzümler, ilçedeki vatandaşlarca masere adı verilen üretim atölyelerine getiriliyor.

Çalpak pekmezi için ilk olarak; çiğneme havuzunda, üzerlerine pekmezin mayası olarak kabul edilen toprak atılıp çizmelerle çiğnenen üzümler, daha sonra mengenede sıkılıyor. Buradan çıkan üzüm suyu, bir süre bekleme havuzunda dinlendirildikten sonra, kestirme işlemi için bakır kazanlarda kaynatılıyor.

Yine bekleme havuzuna alınan üzümler, daha sonra bakır kazanda, saatlerce küreklerle savrularak pişiriliyor. Üzümler, yaklaşık 5-6 saat süren bu işlemlerden sonra, damak çatlatan çalpak pekmezine dönüşüyor. İşte çalpak pekmezi hakkında en detaylı bilgiler...



