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Hatay MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden "oksijen azlığından ölüm" iddiasına yalanlama:

HATAY HABERLERİ  | 18.12.2020 17:57 | Son Güncelleme

"Sosyal medyada yer alan hastanemizde oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hasta vatandaşımızın hayatını kaybettiği yönündeki mesnetsiz paylaşım ve açıklamaların hiç kimseye faydası olmadığı gibi kamuoyu ve biz sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır" - "Tek önceliğimiz hasta olan vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak olup görevimizi seferberlik ruhuyla gece gündüz tüm personelimizle yerine getirdiğimizi kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, sosyal medyada yer alan "oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hastanın hayatını kaybettiği" iddiasını yalanladı.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanenin "pandemi hastanesi" olarak hizmet verdiği hatırlatıldı.

Hastaların en iyi şekilde tedavilerinin yapılması ve taburcu edilmeleri konusunda tüm öğretim üyeleri, sağlık ve diğer yardımcı personelle özverili ve bilimsel yaklaşımlarla, Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu tüm rehberler ışığında hizmet verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada yer alan hastanemizde oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hasta vatandaşımızın hayatını kaybettiği yönündeki mesnetsiz paylaşım ve açıklamaların hiç kimseye faydası olmadığı gibi kamuoyu ve biz sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır. Toplumun sağlık çalışanlarına karşı güvenini sarsmakta ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Tek önceliğimiz hasta olan vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak olup görevimizi seferberlik ruhuyla gece gündüz tüm personelimizle yerine getirdiğimizi kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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