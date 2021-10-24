Hatay mutfağı denince akan sular duruyor! Ustasından şıhıl mahşi tarifi

Hatay mutfağının en bilinen yemeklerinden biri olan şıhıl mahşiyi siz de deneyip misafirlerinize ikram etmek istiyorsanız, hemen kalemi ve kağıdı hazırlayın. Bu tarifle bir iki püf noktasına dikkat ederek profesyonel şeflere taş çıkartabilirsiniz.

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ

MALZEMELER

6 adet orta boy kabak

100 ml sıvı yağ

2 adet doğranmış soğan

1.5-2 yemek kaşığı fıstık (dolmalık)

1 yemek kaşığı salça

Yarım kilogram kıyma

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Yarım su bardağı nohut (kuru)

Çeyrek demet maydanoz

SOSU İÇİN

1 kaşık salça

1 bardak su

1 tatlı kaşığı nane

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN

Çırpılmış yoğurt

Salçalı su

HAZIRLANIŞI

Yarım su bardağı kuru nohutu bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün haşlayın.

Kabakları yıkayın. Dış kısmına çizgili bir görüntü vermek için çatalla bir ucundan başlayarak aşağı doğru izler verin.

Dış kısmını şekillendirdiğiniz kabakları ikiye bölün ve küçük bir kaşık yardımıyla içlerini çıkarın.

Kızgın yağda yumuşayıp renkleri hafifçe değişene kadar kızartın.

İç harcını hazırlamak için yemeklik doğradığınız soğanları tencerede kavurun. Dolmalık fıstıkları da ekleyerek, fıstıklar renk alana kadar kavurmaya devam edin.

Salçasını ekleyin. 2-3 dakika daha kavurduktan sonra kıymayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Kıyma yarı kavrulduktan sonra baharatlarını ekleyin.

Tüm malzeme güzelce kavrulduktan sonra haşlayıp süzdüğünüz nohutları ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

Püf Noktası: Doğrudan haşlanmış nohut kullanacaksanız 1 su bardağı olarak ölçün.

Ocaktan almadan önce ince ince kıydığınız maydanozları iç harcınıza ekleyin.

Kabakların içini üstten bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Üzerlerine çıkardığınız kabak içlerinden birer kapak kapatın.

Püf Noktası: Harcın üzerini kabakla kapatmanız hem daha iyi pişmesine yardım eder hem de içine doğrudan su girmemesini sağlayacağından yemeğinizin aroması içinde kalır.

Kabakları bir fırın tepsisine dizin. Üzerine önceden hazırladığınız salçalı ve naneli suyu dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

Üzerine çırpılmış yoğurt ve kendi salçalı suyundan gezdirerek servis edin.

Servis Önerisi: Süsleme için pul biber de kullanabilirsiniz.

