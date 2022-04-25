YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı deniz kirliliği kalıntılarına rastlandı

Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı deniz kirliliği kalıntılarına rastlandı

25.04.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, sahilde 10 kişilik ekiple temizlik çalışması başlattı

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde geçen yıl Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğinin tekrar kalıntılarına rastlanılması üzerine temizlik çalışması başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nizamettin Ülker, yazılı açıklamasında ,Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde yaptıkları denetimlerde 2021 yılında Suriye kaynaklı deniz kirliliğinin kalıntılarına rastlandığını belirtti.

Konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilettiklerini aktaran Ülker, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlimiz Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde yapılan denetimlerde 2021 yılında Suriye kaynaklı deniz kirliliğinin kalıntılarına rastlanılmıştır. Konu bakanlığımıza intikal ettirilmiş olup sahil temizliği için gerekli talimatlar vermiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz teknik personeli gözetiminde 10 temizlik elemanı ile temizlik çalışmaları başlatılmıştır."

Suriye'nin Baniyas şehrinde 2021 yılında elektrik santralinde gerçekleşen petrol sızıntısı Samandağ ilçesi sahillerine ulaşmış, bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sahilde temizlik çalışması gerçekleştirmişti. Ayrıca açıklarda da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de temizlik çalışmalarına destek vermişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştıMedeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı
Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardındanYeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardından
Tuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandıTuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
suriye Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 25 Nisan Pazartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:43
Öğle
12:38
İkindi
16:21
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Öğretmenin kıyafeti sınıfta olay yarattı! Uygunsuz bulununca...

Öğretmenin kıyafeti sınıfta olay yarattı! Uygunsuz bulununca...

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.