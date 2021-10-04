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  4. Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

04.10.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ

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