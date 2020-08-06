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Hatayaspor, Aaron Salem Boupendza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, ilk transferini resmen açıkladı. Bordo beyazlılar Aaron Salem Boupendza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayaspor, Aaron Salem Boupendza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux'da oynayan Gabon'lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux'da oynayan Gabon'lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır.Erzurum kampımıza katılan Aaron Salem Boupendza, kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı.Geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekibi CD Feirense'de kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki başarılı forvet oyuncusu aynı zamanda Gabon Milli Takımı'nda görev yapıyor. Hatayspor'umuza ve oyuncumuza hayırlı olsun." denildi.

Aaron Salem Boupendza, geçtiğimiz sezon Portekiz takımı Feirense ile 12 maça çıktı. Kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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