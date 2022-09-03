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Hatay'da 105 bin kök skunk ve 25 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

03.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 105 bin kök skunk ve 25 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, düzenlenen operasyonda, 105 bin kök skunk ve 25 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, "Eren Abluka-12 Narko Terör Operasyonu" operasyonu kapsamında Amanos Dağları eteklerinde yer alan Samandağ ilçesi Ceylandere kırsalında önceden tespit edilen noktalarda ekiplerce faaliyet yürütüldü.

Jandarma ekiplerinin arazi arama tarama faaliyetinde, 105 bin kök skunk ve 25 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

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Hatay Samandağ jandarma operasyon

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