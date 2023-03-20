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Hatay'da 13 katlı binanın yıkıldığı sitedeki güçlendirilmiş iki blokta 60 aile hayatta kaldı

20.03.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 13 katlı binanın depremde yıkılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sitede, iki blokta güçlendirme çalışması yapılması 60 ailenin hayatta kalmasını sağladı.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu Belediye Kooperatif Evleri Sitesi'ndeki 13 katlı A-3 blok, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkıldı.

Moloz yığınına dönüşen binanın enkazında çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, 8 katlı A-2 ve 13 katlı A-1 blokları ise ayakta kaldı.

Afette 60 ailenin sağ kurtulduğu sitedeki A-2 blokta 14 yıl önce dış merkezli betonarme perde duvarlar ve karbon lifli polimerler ile güçlendirme yapıldığı, A-1 blokta da daha sonraki yıllarda zemin kattaki boşlukların tuğlalarla örülüp kolonların güçlendirildiği öğrenildi.

"GÜÇLENDİRMENİN FARKINI GÖRDÜK"

Sümerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Keskin, AA muhabirine, Hatay'ın depremden çok şiddetli etkilendiğini anımsattı.

Belediye Kooperatif Evleri Sitesi'ndeki iki blokta geçmiş yıllarda güçlendirme çalışması yapıldığını anlatan Keskin, "Buradaki binalar 2009'da sarsıntı nedeniyle hasar aldı. Sitede üç binamız bulunuyor. İkisine güçlendirme ve destekleme yapıldı ama diğer 13 katlı binamızda hiçbir çalışma yapılmadı. Binamız ilk depremde maalesef yerle bir oldu." diye konuştu.

Keskin, bloğun depremin ilk dakikalarında tamamen yıkıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok büyük yıkımdı. Diğer binalarımız hasar gördü ama birçok insanımızın canı kurtuldu. Eğer o bina da güçlendirilmiş olsaydı, diğerleri gibi ayakta duracaktı. Güçlendirmenin farkını gördük. Zarar görmüş ama ne de olsa ayakta kalmış ve birçok vatandaşımızın canı kurtulmuş. Demek ki tedbir alınırsa deprem bir şey yapmıyor. Önemli olan tedbir almak. Deprem değil, beton öldürüyor. Güçlendirmenin en büyük örneğini burada görüyoruz."

Vatandaşlardan Zekeriya Koçak da geçmişte bloklarda yapılan güçlendirme çalışmalarına şahitlik ettiğini, bu çalışmaların hayat kurtardığını ifade etti.

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