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Hatay'da 1450 litre sahte içki ele geçirildi

12.10.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 1450 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 1450 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde evinde 1450 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıöz Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Adreste arama yapan ekipler, 1450 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Ev sahibi M.A. gözaltına alındı.

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