Hatay'da 1450 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde evinde 1450 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıöz Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Adreste arama yapan ekipler, 1450 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Ev sahibi M.A. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz