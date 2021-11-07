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Hatay'da 1653 litre sahte içki ele geçirildi

07.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 1653 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1653 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dursunlu Mahallesi'nde bir evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenlenen evde sahte olduğu belirlenen 1650 litre şarap ve 3 litre rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıyla ilgili adli işlem başlatıldı.

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Gözaltı Hatay sahte içki

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